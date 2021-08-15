فيروس كورونا يودي بحياة أكثر من أربعة ملايين و364 ألف شخص حول العالم

عواصم-سانا

أودى فيروس كورونا بحياة أكثر من أربعة ملايين و364 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في أواخر عام 2019 وفقا لآخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي.

ووفق الموقع الذي يديره مطورون ومشغلون فإن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصل لغاية الآن إلى 207372805 إصابات بينما بلغ إجمالي الوفيات 4364332 حالة وإجمالي حالات التعافي 185927452 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 637349 وفاة من أصل 37393182 إصابة تليها الهند مع تسجيل 431253 وفاة من أصل 32191954 إصابة ثم البرازيل ثالثة بتسجيلها 567914 وفاة من أصل 20319000 إصابة.