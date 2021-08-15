احتفالاً بعيد رقاد السيدة العذراء… انطلاق كرنفال مرمريتا بريف حمص الغربي

حمص- سانا

انطلق في بلدة مرمريتا بريف حمص الغربي مساء اليوم “كرنفال مرمريتا” احتفالاً بعيد رقاد السيدة العذراء وتضمن سيارات مزينة برموز عديدة ومجسمات تعبيرية كرتونيه ترمز للاحتفال بالمناسبة بالإضافة إلى عدد من النشاطات الموسيقية الكشفية بمشاركة مختلف الفعاليات الشعبية.

وجال الكرنفال الذي بات تقليداً سنويا مختلف أنحاء البلدة حيث انطلق من ساحة البلدية مرورا بالشوارع الرئيسة حاملاً معه معزوفات وألحاناً منوعة وعرض لوحات فنية وحركات استعراضية عفوية أدخلت البهجة والسرور إلى قلوب المحتفلين كما شارك بالاحتفال عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وبين زاهر يازجي أحد منظمي الكرنفال أن رسالة الكرنفال هي نشر السلام والمحبة والفرح في النفوس والمحبة وإعادة إعمار البلد سوية من جديد فيما اعتبرت جوهرة الحكيم من أهالي القصير أن الكرنفال تجديد للحياة وأن مشاركتها اليوم تأكيد على أن فرح السوريين هو واحد في كل المناطق والبلدات بينما وجد ياسر علي أن المشاركة في المسير والاحتفال إنما هو دلالة على محبة وتآلف الشعب السوري بكل أطيافه.

المغترب بالولايات المتحدة الامريكية فواز يازجي أشار إلى حرصه في كل عام التواجد في سورية بفترة عيد السيدة ليشارك بالكرنفال الذي أصبح تقليداً سنوياً يرسم الفرحة والبهجة على وجه جميع أهالي المنطقة.

صبا خيربك