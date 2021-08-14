الطقس غداً.. أجواء صيفية حارة وسديمية في بعض المناطق

دمشق- سانا

ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف غداً لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً صيفياً حاراً نسبياً وصحواً بشكل عام وسديمياً حاراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة تنشط بعد الظهر وتثير الغبار في المناطق الشرقية والبادية بينما تكون جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة في المناطق الساحلية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

دمشق 37/22

المنطقة الجنوبية 35/20

المرتفعات الجبلية 29/15

المنطقة الوسطى 36/21

المنطقة الساحلية 32/25

المنطقة الشمالية 37/23

منطقة الجزيرة 40/27

المنطقة الشرقية 41/26

منطقة البادية 39/25/.