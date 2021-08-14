العدوان السعودي يرتكب 139 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي 139 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط اليمنيين قوله اليوم إن الخروقات تضمنت استحداث تحصينات قتالية فى الجبلية والفازة وتسعة خروقات بقصف مدفعي و111 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

كما تضمنت الخروقات رصد تحليق 14 طائرة تجسسية في أجواء الفازة والجاح والجبلية والتحيتا.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد فى الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودى ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.