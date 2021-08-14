الناقد البريطاني تري إيغلتن الذي كشف ارتباط الغرب بالإرهاب التكفيري ضيف مجلة جسور ثقافية

دمشق–سانا

تري إيغلتن أحد كبار النقاد الأدبيين البريطانيين المعاصرين حل ضيفاً على العدد الجديد من مجلة جسور الثقافية الفصلية الصادرة عن الهيئة العامة السورية للكتاب بوزارة الثقافة.

ويسلط هذا العدد الضوء على الترجمة بين التطبيق والتنظير وواقعها وآفاقها مع قراءات لكتب وقصص مترجمة.

وحملت افتتاحية العدد عنوان “الترجمة بين التنظير والتطبيق” تناولت الغاية من الترجمة في إقامة تواصل فكري ومعرفي بين الشعوب وإزالة الحواجز الثقافية بينها.

وتضمن باب جسور الفكر دراسات وأبحاثاً مترجمة منها ترجمة المعارف العلمية إلى العربية: “الواقع والتحديات والأبحاث” تأليف أكرم عودة وترجمة محمد عرب صاصيلا و”النظريات الاستدلالية في خدمة تعريب المصطلح” للدكتور ورد حسن وريتا رماح وترجمة صفاء طعمة غزول “نظريات اكتساب اللغة” إضافة إلى حوار مع الباحث والمترجم الدكتور نزار عيون أجرته غريس عباس.

ومن بين المقالات التي ضمها جسور وتناولت تجربة الناقد البريطاني إيغلتن نتوقف عند مقال كتبته لبيبة صالح وتعرض خلاله لوجهة نظر لافتة يقدمها هذا الناقد حول تواطؤ الغرب مع الإرهاب التكفيري والتي عرضها في كتابه “الإرهاب المقدس”.

أما جسور الثقافة فتضمنت عدة مقالات وهي “جمعية فرويد الطفل.. عصاب نفسي قوي” تأليف ميشيل أونفراي وترجمة الدكتور غسان السيد و”فكرة التقدم” تأليف فرانسيس سيدني مارفن وترجمة علي عيسى داود وترجمة عبلة العطار “الطفل والموت” للمؤلف كريستان أوليفييه و”هل أخذ الإغريق أفكارهم من الأفارقة” تأليف جوش كلارك وترجمة عدنان المتني وترجم جمال الورعة مقالاً بعنوان “الموسيقا.. تردد الراحة” للمؤلف إريك بيغاني.

وحفلت جسور الإبداع بقصص قصيرة وقصائد مترجمة منها “راية سامارا” تأليف سفيتلانا سافيتسكايا ترجمة الدكتور ثائر زين الدين و”الشرفة” تأليف هيرمان ملفيل وترجمة فاديا جادو العوام و”عضو مستقل” تأليف هاروكي موراكامي وترجمة هدى شاهين إضافة إلى أربع قصائد تأليف إدوارد أسادوف وترجمة الدكتور نوفل نيوف.

وتضمن باب جسور الألفة قراءة في عدة كتب وهي رواية “كافكا على الشاطئ” للدكتور باسل المسالمة و”المدارس والتيارات الأدبية” لأحمد علي هلال إضافة إلى إصدارات عالمية في دراسات الترجمة إعداد وتقديم مديرة التحرير عبلة العطار.

وفي آخر الجسور كتب حسام الدين خضور عن ظاهرة الأيام العالمية التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة والتي يمكن أن تكون آليات عمل تحرك ركوداً تعاني منه مفاصل ثقافية.

شذى حمود