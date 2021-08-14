صوت الزمن الجميل: مسابقة للغناء الطربي الأصيل بالسويداء

السويداء-سانا

أعلنت جمعية أصدقاء الموسيقا في محافظة السويداء عن إجراء مسابقة للغناء الطربي الأصيل لأبناء المحافظة بعنوان (صوت الزمن الجميل) وذلك للفئة العمرية فوق 17 عاماً.

وذكر عضو مجلس إدارة الجمعية ولجنة المسابقة الفنان الموسيقي سمير نور الدين في تصريح لمراسل سانا اليوم أن التسجيل على المسابقة يبدأ من يوم غد ويستمر لغاية الأول من الشهر القادم عبر إرسال مقطع صوتي مدته لا تتجاوز الدقيقتين يتضمن الاسم والعمر والأغنية إلى رقم جوال خصص لهذه المسابقة.

وبين الفنان نور الدين أنه يتم اختيار الأصوات التي تم قبولها من قبل لجنة مختصة ويحدد موعد اللقاء بأصحابها بشكل مباشر في الـ 3 من أيلول القادم.

ولفت الفنان نور الدين إلى أهمية هذه المسابقة التي تقام بنسختها الثانية بعد إجرائها قبل عامين لإبراز المواهب ودعمها وتشجيعها ونشر ثقافة وقيمة الغناء الطربي الأصيل بين الأجيال الحالية.

يذكر أنه تم تخصيص جوائز مالية للفائزين بالمركز الأول للمسابقة من الذكور والإناث.

عمر الطويل