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إخماد حريق أعشاب يابسة وأشجار مثمرة بريف حمص

2021-08-14

حمص-سانا

أخمد عناصر الدفاع المدني اليوم حريقاً طال أعشاباً يابسة وأشجاراً مثمرة ببلدة الصويري بريف حمص الغربي.

وذكر العميد غياث عاقل مدير الدفاع المدني بحمص لمراسل سانا أن غرفة عمليات الفرع تلقت بلاغاً حول نشوب حريق بالأراضي الزراعية لبلدة الصويري وعلى الفور توجه العناصر إلى المكان وعملوا بالتعاون مع الأهالي على محاصرة الحريق ومنع امتداده ومن ثم السيطرة عليه وإخماده والقيام بعملية التبريد والمراقبة منعاً من تجدده مشيراً إلى أن المساحة المحروقة تقدر بنحو ثمانية دونمات مزروعة بنحو 70 شجرة زيتون.

وكانت فرق الإطفاء أخمدت أمس حريقاً نشب بأشجار مثمرة وأعشاب يابسة ببلدة المشتاية بمنطقة وادي النضارة بريف حمص الغربي.

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