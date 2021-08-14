روسيا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بفيروس كورونا

موسكو-سانا

سجلت روسيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 819 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في أعلى حصيلة يومية على الإطلاق بالبلاد منذ بدء انتشار الفيروس.

ونقلت سبوتنيك عن بيان صادر عن مقر مكافحة فيروس كورونا في روسيا قوله اليوم إن إجمالي الوفيات ارتفع بذلك إلى 169683 حالة.

وأضاف البيان إانه تم تسجيل 22144 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 6579212 إصابة موضحا أن العاصمة موسكو سجلت 2317 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية لتعد الأعلى تسجيلا للإصابات تليها سانت بطرسبرغ بـ 1823 حالة وضواحي موسكو بـ 1307 حالات.

وأشار البيان إلى أن إجمالي حالات التعافي بلغ 5867890 بعد خروج 19550 مريضا من المستشفيات منذ الأمس.

وسجلت روسيا أمس 815 حالة وفاة و22277 اصابة جديدة بكورونا.