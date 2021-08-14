موقع سويدي يكشف وثائق تثبت قيام سفارة النظام التركي في إيطاليا بالتجسس على معارضين لأردوغان

استوكهولم-سانا

كشف موقع “نورديك مونيتور” السويدي المتخصص بالشؤون العسكرية والأمنية عن وثائق تثبت قيام سفارة النظام التركي في العاصمة الإيطالية روما بالتجسس على مواطنين أتراك.

وقال الموقع في تقرير نشره اليوم إن السفارة أرسلت قائمة بشأن هؤلاء المواطنين الأتراك المعارضين لسياسات رئيس النظام رجب طيب أردوغان إلى أنقرة حيث أرسلتها الخارجية التركية إلى القضاء التابع لها وهو ما أسفر عن بدء إجراءات قضائية ضدهم بتهمة “العضوية بجماعة إرهابية”.

وأشار الموقع إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تتورط فيها بعثات دبلوماسية لنظام أردوغان في عمليات تجسس على معارضيه ففي عام 2018 فتح المدعي العام التركي تحقيقات بشأن 16 تركيا في الخارج مدرجين بملفات تجسس أرسلها دبلوماسيون أتراك والتهمة “العضوية بجماعة إرهابية”.

وأوضح الموقع أن هناك “أنشطة تقوم بها البعثات الدبلوماسية التركية في كل من سويسرا وألمانيا واليونان وبلجيكا والهند وكولومبيا لجمع معلومات عن الأتراك ضمن حملة تجسس”.

يذكر أن نظام أردوغان يواصل حملاته القمعية والتعسفية ضد معارضيه في داخل تركيا وخارجها حيث اختطفت استخباراته العديد من هؤلاء المعارضين واقتادتهم إلى تركيا ليواجهوا السجن والاعتقال فيما أطلق في داخل تركيا حملة اعتقالات وطرد من العمل شملت كل القطاعات العامة وأدت إلى اعتقال عشرات الآلاف من المعارضين وطرد أو ايقاف عن العمل لنحو 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة والقضاء والإعلام وغيرهم.