الجيش اليمني يسقط طائرة تجسس للعدوان السعودي في مأرب

صنعاء- سانا

أعلن الجيش اليمني أن دفاعاته الجوية أسقطت طائرة تجسس تابعة للعدوان السعودي أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة مأرب.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية اللواء يحيى سريع في بيان اليوم نقله موقع المسيرة نت.. “تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة تجسسية أمريكية نوع سكان إيغل بصاروخ أرض جو وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية مدغل بمحافظة مأرب”.

وأشار سريع إلى أنه تم توثيق عملية الاستهداف وسيتم بث مشاهد حطام الطائرة لاحقاً.

وكان الجيش اليمني أسقط العديد من طائرات التجسس التابعة للعدوان السعودي كان آخرها في الـ 22 من حزيران الماضي في مديرية صرواح بمحافظة مأرب شمال شرق اليمن.