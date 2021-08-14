صيانة وتأهيل الطريق الرئيسي في مشروع شريقي بحي سقوبين باللاذقية

اللاذقية-سانا

بدأت ورشات فرع مؤسسة الإسكان العسكري 2 إكساء الشارع الرئيسي في مشروع شريقي بحي سقوبين في مدينة اللاذقية بالمجبول الاسفلتي وذلك بموجب العقد الموقع مع مجلس المدينة.

وأوضح مدير الخدمات والصيانة في مجلس المدينة المهندس ثائر جعفر في تصريح لمراسل سانا أن الورشات عملت على قشط الأجزاء المخربة ورش الطريق بمادة (ام سي زيرو) لتبدأ بعدها بمد طبقة المجبول ودحلها باستخدام المداحل المطاطية والحديدية إضافة إلى إنشاء فوهات مطرية لتصريف المياه في المواقع المحتاجة.

ولفت إلى أن مجلس المدينة وضع برنامج عمل بالتنسيق مع الشركة المنفذة لصيانة وتأهيل عدد من الطرقات ضمن المدينة وضواحيها في المواقع الأكثر احتياجاً بموجب عقود تم توقيعها مع فرع الإسكان العسكري بتكلفة إجمالية تقدر بـ 300 مليون ليرة سورية.