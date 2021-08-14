(سيف القدس الدمشقي).. مهرجان شعري في ثقافي كفرسوسة

دمشق-سانا

أقيم مهرجان أدبي مساء اليوم بعنوان “سيف القدس الدمشقي” لمجموعة من الشعراء والأدباء والفنانين السوريين والفلسطينيين.. كانت المقاومة والنضال محور مشاركاتهم وكان استحضار التراث الفلسطيني من السمات البارزة في المهرجان الذي أقيم في المركز الثقافي العربي بكفرسوسة بالتعاون مع اتحاد الكتاب والأدباء والصحفيين الفلسطينيين بدمشق حيث عرض فيلم قصير بعنوان “شموخ القدس” عبر عن صمود الشعب العربي الفلسطيني إضافة إلى وصلة غنائية من تراث الأرض المحتلة للطفل قيس أيوب وشارك الشاعر صالح هواري بقصيدتين عموديتين حملتا الهم الوطني والقومي.

كما شارك الشاعر محمد سعيد العتيق بقصائد موزونة تميزت بصورها العميقة وجنوحها إلى الحداثة وشارك الشاعر إبراهيم لافي بنصوص موزونة حملت هموم الوطن والتمسك بترابه والإصرار على العودة واستعادة الحق المسلوب.

أما مشاركة الشاعر ماهر محمد فكانت بنصوص محكية عبرت عن معاناة الشعب الفلسطيني وأن المعاناة واحدة بين سورية وفلسطين.

قدم الفعالية الكاتبان نجلاء الخضراء وخليفة عموري الذي بين لـ سانا أن المهرجان تذكير بالأحداث الاخيرة التي حصلت في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة بمعنى أن جذوة النضال ما زالت مستمرة وهي رسالة أننا من قلب سورية العروبة نغني لفلسطين.

كما عرضت الخضراء أثناء تقديمها مجموعة من القصص التراثية حول عروبة فلسطين.

بلال أحمد