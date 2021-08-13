الأمم المتحدة تدعو حركة طالبان لوقف هجومها في أفغانستان

نيويورك- سانا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس حركة طالبان “لوقف هجومها في أفغانستان فوراً محذرا من أن “الوضع في أفغانستان بات يخرج عن السيطرة”.

ونقلت رويترز عن غوتيريس قوله للصحفيين اليوم “رسالة المجتمع الدولي للمنخرطين في الحرب يجب أن تكون واضحة وهي أن الاستيلاء على السلطة بالقوة العسكرية نهج خاسر” مضيفاً أن “هذا الأمر لن يؤدي إلا إلى حرب أهلية طويلة أو لعزلة أفغانستان بشكل كامل”.

وسيطرت حركة طالبان خلال الآونة الأخيرة على مساحات واسعة من أفغانستان بما فيها مدن مهمة ومعابر حدودية بالتزامن مع إعلان الإدارة الأمريكية عن سحب جنودها من هذا البلد بعد احتلال دام نحو عقدين من الزمن واستنزف أفغانستان بشكل كامل وأدخلها في دوامة الفوضى والعنف.