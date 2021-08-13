تموز الماضي الشهر الأكثر حراً على كوكب الأرض

واشنطن- سانا

أعلنت الوكالة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي اليوم أن شهر تموز الماضي كان الشهر الأكثر حرارة الذي يسجل على كوكب الأرض.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رئيس الوكالة ريك سبينراد قوله في بيان إن “شهر تموز هو عموماً الشهر الأشد حراً في العام لكن تموز الماضي تجاوز ذلك ليصبح الشهر الأكثر حراً الذي يسجل على الاطلاق” مضيفاً أن “هذا الرقم القياسي الجديد يضاف إلى المسار المقلق والمزعج الذي بات يشهده الكون بسبب التبدل المناخي”.

وكانت الخدمة الأوروبية للتبدل المناخي “كوبرنيكوس” أعلنت الأسبوع الفائت أن شهر تموز 2021 كان الثالث الأشد حراً على الكوكب حيث ارتفعت الحرارة العامة لسطح الكوكب بواقع 10ر0 درجة مئوية.