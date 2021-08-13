دراسة أسترالية: استخدام الطفل للهاتف أكثر من ساعتين يومياً يؤثر في صحته العقلية

كانبرا-سانا

كشفت دراسة أجرها باحثون في جامعة كوينزلاند الأسترالية مخاطر الإفراط في استخدام الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية على الصحة العقلية للأطفال والمراهقين وخاصة إذا كانت معدلات الاستخدام تزيد على ساعتين يومياً للفتيات وأربع ساعات في اليوم للذكور.

ووفقا لموقع ميديكال إكسبريس المتخصص أكدت الدراسة التي استندت إلى بيانات أكثر من 577 ألف مراهق تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاماً في 42 دولة أن هناك بعض الفوائد خلال الساعة الأولى من الاستخدام اليومي للهاتف لكن الآثار الضارة على الصحة العقلية بدأت في الظهور بعد استهلاك 75 دقيقة للفتيات وعند مرور 105 دقائق عند الذكور.

وحدد الباحثون عدداً من المخاطر الناجمة عن الاستخدام المفرط للهواتف الذكية والتي تشمل الاكتئاب والسمنة والنظام الغذائي غير الصحي وانخفاض القدرات البدنية والمعرفية.

وأوصى الباحثون بضرورة استبدال الوقت الضائع أمام الهواتف الذكية بممارسة النشاط البدني المنتظم الذى يمكن أن يحسن اللياقة البدنية وصحة القلب والأوعية الدموية وصحة العظام والصحة العقلية ويقلل من زيادة الوزن.