الشرطة العراقية تدمر ثلاثة أوكار للإرهابيين في كركوك

بغداد-سانا

دمرت القوات العراقية ثلاثة أوكار لتنظيم “داعش” الإرهابي اليوم جنوب محافظة كركوك شمال العراق.

وقال مصدر في قيادة الشرطة الاتحادية العراقية لمراسلة سانا في بغداد: “إن قوة خاصة من الشرطة العراقية نفذت عملية دهم وتفتيش في منطقة وادي الخاصة جنوب غرب محافظة كركوك وأسفرت العملية عن تدمير ثلاثة أوكار للإرهابيين والعثور على أحزمة ناسفة ومساطر تفجير وقد تم تدميرها”.

وكانت القوات العراقية دمرت خمسة أوكار لإرهابيي تنظيم “داعش” في طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين وسط البلاد الأسبوع الماضي بينما تواصل ملاحقة فلول إرهابيي “داعش” في عدد من المناطق العراقية.