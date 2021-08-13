لجنة شؤون الكنائس بفلسطين تدين اعتداءات الاحتلال على المقدسات

القدس المحتلة-سانا

أدانت اللجنة العليا لشؤون الكنائس في فلسطين المحتلة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الحرم الإبراهيمي الشريف داعية المجتمع الدولي إلى سرعة التدخل لوقف مخططات الاحتلال التهويدية وجرائمه بحق المقدسات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت اللجنة في بيان اليوم أوردته وكالة وفا أن اعتداءات سلطات الاحتلال على الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل هو اعتداء على حق المسلمين الخالص فيه ولا يحق لها تشويه طابعه الإسلامي والحضاري بموجب القانون الدولي باعتباره مدرجاً من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونيسكو” على لائحة التراث العالمي كملكية فلسطينية تراثية مهددة بالخطر.

وشددت اللجنة على أن استهداف الحرم الإبراهيمي وقمع المصلين فيه والاعتداء عليهم يعتبر استهدافاً للمقدسات المسيحية والإسلامية في فلسطين وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك الذي يتعرض يومياً لانتهاكات الاحتلال في إطار تنفيذ مخططاته الاستيطانية.