أسطول البحر الأسود الروسي ينفذ تدريبات على صد هجوم لعدو مفترض

موسكو-سانا

أعلن أسطول البحر الأسود الروسي اليوم عن تنفيذ سفينة دوريات تابعة له تدريبات عسكرية شملت صد ضربة صاروخية لعدو وهمي.

ونقلت وكالة تاس عن المكتب الصحفي للأسطول قوله في بيان: “إن طاقم سفينة الدورية ديمتري روجاتشيف التابعة للأسطول نفذ سلسلة من التدريبات للتمرين على الدفاع الجوي والمعارك البحرية” في البحر الأسود موضحاً أنه “في المرحلة الأولى من التدريبات أحبطت فرق الدفاع الجوي للسفينة ضربة صاروخية أطلقتها سفينة حربية لعدو افتراضي عن طريق استخدام نظام الدفاع الجوي التابع لها”.

وأضاف البيان: إن المرحلة الثانية شملت تدريب البحارة على تقنية المعركة البحرية بواسطة سفينة حيث قاموا بإطلاق نيران سلاح المدفعية على أهداف سطحية تحاكيها الشاشات البحرية.

وأشار البيان إلى أنه جرى أيضاً تدريب طاقم السفينة الحربية على إلقاء قنابل يدوية واتخاذ تدابير للقضاء على المجموعات التخريبية للعدو المفترض تحت الماء أثناء وجود السفينة في مرسى غير محمي.