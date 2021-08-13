مقتل عراقي باعتداء لقوات النظام التركي على شمال العراق

بغداد-سانا

قتل مدني عراقي اليوم باعتداء جديد لقوات النظام التركي في منطقة زاخو الحدودية شمال العراق.

ونقلت فرانس برس عن مدير ناحية كاني ماسي في قضاء زاخو في محافظة دهوك شمال العراق قوله في تصريح: إن رجلاً من قرية دشيش التابعة للناحية سقط ضحية طلقة نارية من قبل قوات النظام التركي عندما كان يتفقد مزرعته في القرية موضحاً أن مقاتلات النظام التركي تشن منذ الفجر اعتداءات على المنطقة.

ولفت المسؤول المحلي إلى أن الضحية كان نازحاً من القرية التي أخليت من سكانها قبل أكثر من شهرين بسبب اعتداءات قوات النظام التركي.

وقصفت قوات النظام التركي بالمدفعية مناطق عدة في محافظة دهوك شمال العراق في الثامن من الشهر الجاري ما أدى إلى نزوح عوائل عراقية ووقوع أضرار مادية كبيرة في ممتلكاتهم.

ويعتدي النظام التركي بين الفينة والأخرى على أراض في شمال العراق مستبيحاً سيادته بذريعة استهداف حزب العمال الكردستاني.