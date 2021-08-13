مقتل ستة أشخاص في حادث إطلاق النار جنوب بريطانيا

لندن–سانا

أعلنت الشرطة البريطانية مقتل خمسة أشخاص إضافة إلى المشتبه به جراء إطلاق النار الذي وقع أمس في منطقة كيهام بمدينة بليموث جنوب البلاد.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن شرطة ديفون وكورنوال قولها في بيان اليوم: إن إطلاق النار أدى إلى مقتل خمسة أشخاص والمشتبه به وإصابة عدد من الأشخاص الآخرين بإصابات خطيرة واصفة الحادث بأنه “خطير” لكن لا علاقة له بالإرهاب.

وأوضحت الشرطة أنها فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث دون تقديم توضيحات إضافية.

وكانت وزارة الداخلية البريطانية أعلنت أمس أن “شخصاً قام بإطلاق النار في منطقة كيهام بمدينة بليموث ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى” من دون أن تحدد العدد الإجمالي مبينة أنه “تم تبادل لإطلاق النار مع المشتبه به” مؤكدة مقتله.