SCS-NET
الشريط الأخباري

مقتل ستة أشخاص في حادث إطلاق النار جنوب بريطانيا

2021-08-13

لندن–سانا

أعلنت الشرطة البريطانية مقتل خمسة أشخاص إضافة إلى المشتبه به جراء إطلاق النار الذي وقع أمس في منطقة كيهام بمدينة بليموث جنوب البلاد.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن شرطة ديفون وكورنوال قولها في بيان اليوم: إن إطلاق النار أدى إلى مقتل خمسة أشخاص والمشتبه به وإصابة عدد من الأشخاص الآخرين بإصابات خطيرة واصفة الحادث بأنه “خطير” لكن لا علاقة له بالإرهاب.

وأوضحت الشرطة أنها فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث دون تقديم توضيحات إضافية.

وكانت وزارة الداخلية البريطانية أعلنت أمس أن “شخصاً قام بإطلاق النار في منطقة كيهام بمدينة بليموث ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى” من دون أن تحدد العدد الإجمالي مبينة أنه “تم تبادل لإطلاق النار مع المشتبه به” مؤكدة مقتله.

انظر ايضاً

25161 إصابة جديدة بكورونا في بريطانيا و4200 في إيطاليا

لندن-سانا سجلت بريطانيا 25161 إصابة جديدة و37 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved