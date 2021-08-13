يويفا يعلن المرشحين لجوائز الأفضل في دوري أبطال أوروبا

بيرن-سانا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجوائز الأفضل في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

ونشر الاتحاد على موقعه الرسمي اليوم قوائم المرشحين ليتنافس على مركز حراسة المرمى كل من البلجيكي تيبو كورتوا “ريال مدريد” والسنغالي إداورد ميندي “تشيلسي” والبرازيلي إيدرسون مورايس “مانشستر سيتي”.

وفي خط الدفاع يتنافس البرتغالي روبن دياز “مانشستر سيتي” والألماني أنطونيو روديغير والإسباني سيزار أزبيليكويتا “تشيلسي” وفي خط الوسط الفرنسي نغولو كانتي والإيطالي جورجينيو “تشيلسي” والبلجيكي كيفن دي بروين “مانشستر سيتي” فيما اقتصرت قائمة المهاجمين على النرويجي ايرلينغ هالاند “بوروسيا دورتموند” والبولندي روبرت ليفاندوفسكي “بايرن ميونيخ” وكيليان مبابي “باريس سان جيرمان”.