بوتين وميركل يبحثان آفاق التعاون الثنائي في موسكو الأسبوع المقبل

موسكو-سانا

أعلن الكرملين اليوم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيبحث الأسبوع المقبل مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في موسكو طيفاً من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح المكتب الصحفي للكرملين في بيان أوردته تاس أن المحادثات بين الطرفين ستتطرق أيضاً إلى الوضع الراهن وآفاق التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وكان المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن سيبرت قال في وقت سابق: إن ميركل ستزور موسكو في الـ 20 من آب الجاري وستقوم برحلة إلى كييف في الـ 22 منه للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وأشارت الرئاسة الأوكرانية إلى أن اللقاء سيتطرق إلى “الضمانات الألمانية” في حال بدء تشغيل خط أنابيب “السيل الشمالي2” وتطورات الوضع في منطقة دونباس.