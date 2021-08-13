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الجيش المصري يقضي على 13 إرهابيا في سيناء

2021-08-13

القاهرة-سانا

قضت القوات المسلحة المصرية على 13 إرهابياً خلال عمليات ملاحقة الإرهابيين في سيناء شمال شرق مصر.

ونقل موقع اليوم السابع الإلكتروني عن المتحدث العسكري للجيش المصري العقيد كريم عبد الحافظ قوله: استكمالاً لجهود القوات المسلحة في أعمال مكافحة الإرهاب بوسط وشمال سيناء تم القضاء على 13 إرهابياً وضبط 15 بندقية آلية وكميات من الذخائر مختلفة الأعيرة وعدد من الهواتف المحمولة والدرجات النارية التي يستخدمها الإرهابيون في تنفيذ عملياتهم الإرهابية.

وأشار الحافظ إلى استشهاد وإصابة تسعة عسكريين خلال العمليات، مؤكداً استمرار ملاحقة العناصر الإرهابية “لتنعم البلاد بالأمن والأمان”.

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