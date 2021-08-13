27 قتيلاً جراء الفيضانات في تركيا

أنقرة-سانا

ارتفع عدد قتلى الفيضانات والسيول الناجمة عن هطول أمطار غزيرة فى منطقة البحر الأسود شمال تركيا إلى 27.

ونقلت فرانس برس عن إدارة الكوارث الطبيعية قولها إن فرق الاغاثة تقوم بعمليات بحث واسعة عن شخص واحد في عداد المفقودين.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مصرع 17 شخصا جراء هذه الفيضانات.

ويتعرض شمال تركيا لسيول خلال فصل الصيف حيث تهطل أمطار غزيرة في تلك المناطق وكان خمسة أشخاص لقوا مصرعهم جراء سيول اجتاحت المنطقة العام الماضي.

وعلى النقيض من ذلك تستعر حرائق غابات على مساحات شاسعة على طول الساحل الجنوبي لتركيا منذ أسبوعين.