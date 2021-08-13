إنستغرام تكشف أدوات جديدة للحد من المحتوى المسيء

نيويورك-سانا

أعلنت منصة إنستغرام عن إجراءات جديدة للحد من المحتوى المسيء والعنصري على الشبكة الاجتماعية المخصصة لتشارك الصور والفيديوهات.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المنصة التابعة لفيسبوك قولها في بيان إنها ستبدأ في توجيه “تحذيرات أقوى عندما ينشر الأشخاص تعليقات قد تكون مسيئة إضافة إلى استخدام خاصية جديدة تتيح للمستخدمين تصفية الرسائل المسيئة من خلال إخفاء أي تعليق يحتوي على كلمات معينة”.

وأضاف البيان إن “إنستغرام ستسمح أيضا للمستخدمين بالحد من التعليقات وطلبات الرسائل في الفترات التي تسجل مستويات قصوى من الاهتمام”.

وأعلنت المنصة عن قراراتها إثر سيل من التعليقات المسيئة ضد لاعبي كرة قدم في بريطانيا بعد نهائي كأس أوروبا يورو 2020 أخيرا.