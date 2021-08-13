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الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل وأجواء سديمية حارة في بعض المناطق

2021-08-13

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو صيفياً عادياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات متفرقة من المطر على المناطق الشمالية الغربية وسديمياً حاراً نسبياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

وتكون الرياح جنوبية غربية في المنطقة الساحلية وغربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة خاصة في ساعات بعد الظهر والمساء والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً تستمر درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل ويكون الجو صيفياً عادياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وصيفياً حاراً نسبياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…

  الجمعة السبت الأحد
دمشق 37-23 37-23 37-24
القنيطرة 30-19 31-19 31-19
درعا 35-21 36-20 36-20
السويداء 31-18 31-19 32-18
حمص 34-22 35-21 35-21
حماة 37-23 37-22 37-22
الحسكة 41-28 40-27 41-27
اللاذقية 32-25 33-24 32-25
طرطوس 32-26 32-26 33-26
حلب 36-24 36-23 37-23
ادلب 34-24 35-24 35-24
دير الزور 42-27 41-27 41-26
الرقة 39-26 38-26 38-25

 

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