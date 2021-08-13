الرحيل… عمل مسرحي للأطفال في حديقة السبيل بحلب

حلب-سانا

ضمن فعاليات “حدائق الفن” عرض اليوم عمل مسرحي هادف بعنوان الرحيل وذلك في حديقة السبيل بحلب.

وفي تصريح لمراسلة سانا أوضح محمد حجازي مدير المسرح القومي بحلب أن مديرية المسارح والموسيقى قامت بهذا النشاط الهادف المتضمن عددا من المسرحيات المتنوعة للأسرة ضمن العطلة الصيفية للطلاب بهدف الدعوة لفرح الطفولة وإعادة الروح للحياة الثقافية من خلال أعمال قيمة وإنسانية متنوعة.

وتحكي مسرحية الرحيل قصة هجرة حيوانات الغابة نتيجة نقص في مواردها ولكن النملة المتجذرة في الأرض تدعو الباقين أن يتمسكوا بالأرض وعدم مغادرة وطنهم رغم كل الظروف.

وأشار محمود درويش مخرج العمل المسرحي إلى أن هذا النشاط تجربة مليئة بالفرح ومفعمة بالحيوية ولا سيما بالنسبة للأطفال.

ومن الحضور أكدت السيدة زكاء البين أهمية هذه النشاطات ولا سيما بالنسبة للأطفال كونها تحمل قيما أخلاقية سامية تؤثر بالأطفال خاصة ضمن أجواء الحدائق المفعمة بأجواء البهجة والفرح.

زينب شحود