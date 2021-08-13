سقوط عدد من القتلى جراء إطلاق نار في جنوب إنكلترا

لندن-سانا

قتل عدة أشخاص وأصيب آخرون جراء إطلاق نار اليوم في منطقة كيهام بمدينة بليموث جنوب إنكلترا.

ونقلت شبكة سكاي نيوز عن وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل قولها اليوم في تغريده على تويتر إن “شخصاً قام بإطلاق النار في المنطقة ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى” من دون أن تحدد العدد الإجمالي مبينة أنه “تم تبادل لإطلاق النار مع المشتبه به” مؤكدة مقتله.

وأضافت إنه تم إغلاق المنطقة في حين هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان إطلاق النار من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وباشرت الشرطة البريطانية بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.