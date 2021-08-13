إيطاليا والأرجنتين تنضم للمراكز العشرة الأولى في تصنيف (الفيفا)

زيوريخ-سانا

انضم المنتخب الإيطالي بطل يورو 2020 والمنتخب الأرجنتيني بطل كوبا أميركا لقائمة المصنفين العشرة الأوائل في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” الصادر اليوم حيث تقدم للمركز الخامس بفارق مركز واحد عن المنتخب الإنكليزي وصيف يورو 2020.

وتصدر منتخب بلجيكا التصنيف رغم خروجه من دور الثمانية لكأس الأمم الأوروبية فيما حل منتخب البرازيل ثانياً رغم خسارته أمام الأرجنتين في نهائي كوبا أميركا وجاء المنتخب الفرنسي في المركز الثالث يليه المنتخب الإنكليزي في المركز الرابع ثم المنتخب الإيطالي في المركز الخامس.

وحل منتخب الأرجنتين في المركز السادس ثم إسبانيا في المركز السابع والبرتغال في المركز الثامن والمكسيك في المركز التاسع وأمريكا في المركز العاشر وحيث تقدم عشرة مراكز في التصنيف بعد فوزه بالكأس الذهبية لكنه ظل خلف منتخب المكسيك وصيف البطولة القارية.