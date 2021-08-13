أمريكا وبريطانيا ترسلان قوات عسكرية لإجلاء رعاياهما من أفغانستان

واشنطن-لندن-سانا

أعلنت وزارتا الدفاع في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا اليوم أنهما بصدد إرسال قوات عسكرية إضافية إلى أفغانستان لسحب رعاياهما المتبقين في هذا البلد.

ونقلت رويترز عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي قوله إن “البنتاغون سيرسل نحو ثلاثة آلاف جندي في مهمة مؤقتة إلى أفغانستان لإجلاء موظفين في السفارة الأميركية” مضيفا “إن أول دفعة من القوات المؤلفة من ثلاث كتائب مشاة ستصل في غضون 48 ساعة”.

بدوره أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس أن لندن سترسل 600 جندي إلى أفغانستان “لمساعدة الرعايا البريطانيين والمترجمين المحليين على مغادرة البلاد في ظل تدهور الوضع الأمني” لافتا إلى أنه “سيتم نقل السفارة البريطانية في كابول إلى موقع أكثر أمنا وانها ستعمل بالطاقم الأساسي فقط”.

وكانت حركة طالبان الأفغانية أعلنت في وقت سابق عن سيطرتها على مساحات واسعة من أفغانستان بما فيها مدن مهمة ومعابر حدودية بالتزامن مع إعلان الإدارة الأمريكية عن سحب جنودها من هذا البلد بعد احتلال دام نحو عقدين من الزمن واستنزف أفغانستان بشكل كامل وأدخلها في دوامة الفوضى والعنف.