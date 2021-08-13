المرأة في التراث الإنساني.. ندوة في ثقافي التل

ريف دمشق-سانا

استعرضت ندوة المرأة في التراث الإنساني التي أقامها المركز الثقافي العربي في التل محطات من تاريخ مساهمة المرأة ودورها في الحياة منذ المجتمعات البدائية حتى اليوم.

وتناولت الندوة التي قدمتها الباحثة اخلاص الكردي مكانة المرأة في المجتمعات البدائية والتي كانت عالية لجهة النظر إليها كرمز للخصوبة وسبب استمرار الحياة حيث استمرت هذه النظرة في الحضارات الفينيقية والبابلية والأشورية والكنعانية والفرعونية وغيرها.

وأوضحت الكردي أن النظرة الشرقية التي تكرست حول المرأة منذ نهاية العصور الوسيطة تمحورت بأنها تابعة للرجل ووظيفتها خدمته وخدمة البيت مع هضم حقوقها في مجالات شتى مشيرة إلى أن المرأة عموماً والعربية خصوصاً لم تأخذ حقوقها كاملة وحتى تحصل عليها ويتوجب عليها أن تعي ذاتها وتتسلح بالعلم لغة العصر لتحقيق الإنجازات في الحياة الابداعية ودخول العالم من أوسع أبوابه.

بلال أحمد