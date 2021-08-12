القبض على عصابة لسرقة السيارات بدمشق

دمشق-سانا

ألقى قسم شرطة العباسيين القبض على عصابة تمتهن كسر زجاج السيارات وسرقة محتوياتها في شوارع مدينة دمشق.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان تلقت “سانا” نسخة منه أنه أثناء تسيير إحدى دوريات قسم شرطة العباسيين بدمشق ليلاً في منطقة الزبلطاني وبالجرم المشهود تم القبض على شخص أثناء إقدامه على كسر زجاج إحدى السيارات من أجل سرقة محتوياتها حيث تم إحضاره إلى مركز القسم وبالتحقيق معه اعترف بأنه ينتمي لعصابة مؤلفة من أربعة أشخاص يقومون بكسر زجاج السيارات في جميع أنحاء العاصمة دمشق ويبيعون المحتويات لشخصين يقومان بتصريف المسروقات.

ولفتت الوزارة إلى أنه بالبحث والتحري عن أفراد العصابة تم القبض على ثلاثة أشخاص منهم حيث عثر بحوزتهم على مواد مخدرة “حشيش” وبالتحقيق معهم اعترفوا بما ذكر وبدلالتهم تم القبض على الشخصين اللذين يمتهنان تصريف المسروقات.

وبينت الوزارة أنه ضبط بمنزل الشخصين أجهزة جوالات مسروقة ولاب توب حديث وبارودة روسية كلاشينكوف ومسدس حربي مع مذخراتهم وجنازير جديدة تستخدم في أفران الخبز ومواد مخدرة حيث تم إحضارهما مع المصادرات إلى مركز القسم ليتبين أن البارودة والمسدس مسروقان من سيارة مع مبلغ سبعة ملايين ونصف المليون ليرة سورية ومذاع البحث عنهما وبالتوسع بالتحقيق معهما اعترفا بأنهما يقومان بتصريف كل ما يتم سرقته من قبل العصابة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تمت استعادة مبلغ مليوني ليرة سورية من أصل المبلغ المسروق وتنظيم الضبط اللازم وإحالتهم جميعاً إلى القضاء المختص.