عبر اتفاقية مع مصرف التسليف الشعبي… الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية يوسع مصادر تمويل المشروعات متناهية الصغر

دمشق-سانا

بهدف إيجاد تمويل مناسب لإقامة المشروعات متناهية الصغر وتوسيع الجهات الممولة بقروض مدعومة الفائدة وتمكين أصحاب المشروعات من توليد دخل مستدام ومتنام جاءت الاتفاقية التي وقعها الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية والمؤسسة العامة لمصرف التسليف الشعبي.

وتبلغ مدة الاتفاقية التي صدقت عليها وزارتا الشؤون الاجتماعية والعمل والمالية مؤخراً خمس سنوات يمكن تمديدها بعد موافقة الطرفين وفق المدير العام للصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية المهندس لؤي العرنجي.

وبين العرنجي في تصريح لسانا أنه يستفيد من الاتفاقية كل من يرغب بتأسيس مشروع متناهي الصغر جديد بغرض إنتاج سلعة أو خدمة بمختلف الأشكال أو تطوير مشروع متناهي الصغر قائم مع وجود شرائح مستهدفة منهم المسرحون من خدمة العلم وأسر الشهداء والجرحى لافتاً إلى أن الاتفاقية تسهم بإتاحة المجال أمام المستفيدين للحصول على قرض تمويلي منخفض الكلفة أي بفائدة مدعومة من الصندوق ومساعدة المستفيد على تعزيز اعتماده على الذات في توليد دخله لتحسين ظروفه الاجتماعية والمعيشية فضلاً عن الحد من البطالة من خلال إيجاد المزيد من فرص العمل.

وتتضمن الاتفاقية منح المصرف وفق السياسات والإجراءات المعتمدة لديه قرضاً بسقف لا يتجاوز عشرة ملايين ليرة سورية للمستفيد بفائدة يتحمل الصندوق جزءاً منها حيث تصل نسبة الفائدة الى 8ر5 بالمئة سنوياً للقروض القصيرة الأجل التي لا تتجاوز السنة و9 بالمئة سنوياً للقروض متوسطة الأجل التي تزيد على سنة ولا تتجاوز 5 سنوات.

ويقوم الصندوق وفق الاتفاقية بتغطية نسبة 6 بالمئة نسبة فائدة كشكل من أشكال الدعم الاجتماعي للمستفيد من القرض شريطة التزامه بتسديد الأقساط وفق جداول السداد ويتحمل المستفيد فقط نسبة 5ر2 بالمئة كنسبة فائدة للقروض قصيرة الأجل ونسبة 3 بالمئة كنسبة فائدة للقروض متوسطة الأجل وذلك للقروض الممنوحة في عام 2021 وتحدد نسبة تحمل الصندوق من الفائدة بنهاية العام السابق عن العام الذي يليه.

ويتم سداد القرض على أقساط شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية حسب طبيعة الفعالية وفق جدول الاستحقاق الذي يحدده المصرف لكل قرض بما يتناسب مع دخل المستفيد ويتجنب تحمله لأعباء مالية إضافية على ألا تتجاوز فترة السماح للبدء بتسديد الأقساط ثلاثة أشهر من تاريخ منح القرض.

ويتحمل المستفيد وفق الاتفاقية غرامات وفوائد التأخير حسب المعمول به لدى المصرف إضافة إلى قيمة سعر الفائدة المدعوم في حال تعثر القرض والتأخر عن سداد أي قسط من الأقساط المحددة في جدول السداد لمدة تتجاوز 90 يوماً من تاريخ الاستحقاق أو تحويل حالة أحد الأقساط إلى ديون قيد التسوية أيهما أقرب.

وأوضح العرنجي أنه سيتم الإعلان قريباً عن آلية تطبيق الاتفاقية وتحديد موعد بدء تقديم طلبات الاستفادة من القروض في فروع ومراكز الصندوق بمختلف المحافظات.

وأشار المهندس العرنجي إلى أن الصندوق يقدم قروضاً مدعومة الفائدة لدعم مشاريع تطوير الريف السوري بالاتفاق مع المصرف الزراعي التعاوني إضافة إلى قروض بدون أو مدعومة الفائدة المخصصة للمسرحين وفق الاتفاقية التي وقعها الصندوق مع المؤسسة الوطنية للتمويل الصغير العام الماضي.