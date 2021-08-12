ضبط منشأة لتصنيع مواد التنظيف تستخدم ملح الطعام بدل مسحوق الغسيل

اللاذقية-سانا

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية منشأة لتصنيع مواد التنظيف وسائل الجلي ومعطر الأرضيات في حي بستان الريحان بمدينة اللاذقية تقوم بتعبئة منتجاتها بعبوات لا تحمل أي مواصفات وطرحها بالأسواق وإضافة الملح لمسحوق الغسيل.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سامر سوسي أوضح أن المنشأة تستخدم الملح بقصد استغلال انخفاض سعر المادة في الأسواق بالمقارنة مع مسحوق الغسيل الأمر الذي يسبب تلف الألبسة.

ولفت إلى أن المديرية صادرت كميات كبيرة من المواد الأولية المستخدمة لصناعة المنظفات ومن سائل الجلي معبأة بعبوات مخصصة للمياه المعدنية إضافة إلى المعدات المستخدمة في الغش والتصنيع مع تشميع المنشأة واحالة المخالف موجوداً إلى القضاء المختص أصولاً.

كما ضبطت المديرية سيارة في حي المشروع السابع بالمدينة تحوي 18 أسطوانة غاز منزلي موجودة بداخلها بطريقة غير مشروعة بقصد الاتجار بها في السوق السوداء مبيناً أنه تم مصادرة الاسطوانات وحجز السيارة وإحالة المخالف موجوداً إلى القضاء المختص أصولاً.