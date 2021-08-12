75 شركة صناعية في مهرجان (صنع في سورية) بمدينة مصياف في ريف حماة

حماة-سانا

انطلقت اليوم فعاليات مهرجان التسوق الشهري “صنع في سورية” بدورته الـ 122 الذي تقيمه غرفة صناعة دمشق وريفها بالتعاون مع غرفة صناعة حماة في النادي الرياضي بمدينة مصياف في ريف حماة.

ويشارك في المهرجان الذي يستمر خمسة أيام 75 شركة صناعية محلية من كل المحافظات إلى جانب صناعيي محافظة حماة.

وأوضح رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها الدكتور سامر الدبس لمراسلة سانا أن النسخة الـ 122 من مهرجان “صنع في سورية” مميزة حيث حرص المهرجان على زيارة أكبر عدد من المحافظات والمدن السورية محاولاً تحقيق أهدافه في إيصال المنتج الوطني للمستهلك أينما كان “من المنتج إلى المستهلك” مباشرة بأسعار تكسر حلقات التوزيع الوسيطة وبجودة المنتج الوطني المعهودة في سورية.

بدوره أكد طلال قلعجي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق ورئيس اللجنة المنظمة للمهرجان أن المهرجان رسخ صيغة التعاون بين الغرف الصناعية في كل المحافظات حيث يضم في فعالياته أكبر طيف من صناعيي المحافظة رغبة منا في توسيع أسرة المهرجان وتنويع المنتجات وخاصة منتجات كل محافظة يحل المهرجان ضيفاً على أهلها.

وأشار قلعجي إلى أن المهرجان أثبت مصداقيته بتقديم الحسومات الحقيقية والجوائز القيمة لزواره كالميداليات الذهبية وعشرات جوائز الترضية كما يخصص قسائم شراء مجانية لأسر الشهداء في كل دورة.

من جانبه أوضح مدير المهرجان محمد العمر انه تشارك في المهرجان 75 شركة من مختلف المحافظات لتعزيز دور الغرف الصناعية والتجارية كأداة فعالة للتدخل الإيجابي في الأسواق مبيناً أن إقامة المهرجان في مدينة مصياف الأثرية والتاريخية تأتي لإظهار رونق السياحة الداخلية مع تسوق منتج “صنع في سورية”.

سهيل زرقة مندوب إحدى شركات الصناعات الإلكترونية بين أن مشاركتهم في المهرجان إنما لترويج منتجاتهم وسلعهم ولدعم القوة الشرائية للمستهلكين عبر التخفيضات بينما أشار ياسين حواضري مشرف مبيعات المنطقة الوسطى ومندوب شركة منظفات إلى أن المنتجات المعروضة في المهرجان بسعر التكلفة ومطابقة للمواصفات القياسية الوطنية في حين لفت عامر علي بيك مندوب إحدى الشركات إلى الحرص على تقديم تخفيضات في كل دورة من المهرجان للوقوف إلى جانب المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار.

وأشار عدد من زوار المهرجان إلى وجود تخفيضات عديدة مقارنة بالأسعار الموجودة بالأسواق حيث قالت علا حسامو إن التخفيضات وصلت إلى 30 بالمئة بينما أشارت تالا حيدر إلى أنها تحصل دائماً على تخفيضات وحسومات وقطع مجانية عند زيارتها لكل مهرجان.

وكانت الزيارة الأولى لمهرجان “صنع في سورية” إلى محافظة حماة من خلال إقامة الدورة الـ 54 التي شهدت إقبالاً كبيراً من أهالي المحافظة.

سهاد حسن