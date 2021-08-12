الهيئة الناظمة للاتصالات: استئناف التصريح الإفرادي عن الأجهزة الخلوية اعتباراً من السبت القادم

دمشق-سانا

أعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد استئناف التصريح الإفرادي عن الأجهزة الخلوية التي عملت أو ستعمل على الشبكة الخلوية السورية اعتباراً من يوم السبت 14-8-2021.

وجاء في بيان للهيئة تلقت سانا نسخة منه أنه لاحقاً لقرار الهيئة بتعليق التصريح الافرادي عن الأجهزة الخلوية اعتباراً من 18-3-2021 تبين الهيئة أنه تم السماح باستئناف التصريح الإفرادي عن الأجهزة الخلوية التي عملت أو ستعمل على الشبكة الخلوية السورية اعتباراً من يوم السبت 14-8-2021.

ولفتت الهيئة إلى أنه سيتمكن المشتركون من الاستعلام عن أجور التصريح من خلال الرمز نجمة 134 مربع من أي رقم خلوي اعتباراً من يوم 14 الشهر الحالي وسيتم إرسال التصريح خلال فترة أقصاها 36 ساعة برسالة نصية للمشتري.

وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن المشترك يستطيع أن يقوم بالتصريح عن جهازه الخلوي من خلال أحد مراكز الخدمة للشركات الخلوية وفق أجور التصريح التي تم إعلامه بها.

نور يوسف