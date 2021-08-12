العدوان السعودي يرتكب 109 خروقات جديدة لوقف إطلاق النار بالحديدة

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي 109 خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط قوله اليوم “إن الخروقات تضمنت استحداث تحصينات قتالية في الجبلية ومحاولة تسلل وغارة للطيران في التحيتا”.

كما تضمنت الخروقات تحليق 9 طائرات تجسسية في أجواء كيلو16 والدريهمي والفازة والجبلية والتحيتا و12 خرقاً بقصف مدفعي و81 بالأعيرة النارية المختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.