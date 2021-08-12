الجزائر… إخماد حريق غابة بوسكيكين في جبل الدكان

الجزائر–سانا

أكدت مصالح الحماية المدنية لولاية تبسة الجزائرية اليوم إخماد حريق غابة بوسكيكين في جبل الدكان ببلدية الماء الأبيض فيما تتواصل عمليات التبريد والحراسة الأمنية تفادياً لأي طارئ.

ونقلت صحيفة الخبر الجزائرية عن خلية الإعلام والاتصال قولها في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: تمت السيطرة وإخماد الحريق الذي شب بجبل الدكان بالمكان المسمى “غابة بوسكيكين” ببلدية الماء الأبيض في تبسة مشيرة إلى أن عمليات التبريد والحراسة الأمنية متواصلة.

وأضاف المصدر: “إن 33 شاحنة إطفاء و280 عنصر إطفاء و100 جندي وعدداً من الشاحنات شاركوا بإطفاء الحريق”.

وكان النائب العام لدى مجلس قضاء تيزي وزو عبد القادر عمروش أعلن في ندوة صحفية أمس ارتفاع عدد ضحايا الحرائق التي اجتاحت عدة ولايات جزائرية وخاصة تيزي وزو إلى 69 شخصاً منهم عسكريون.

وتشهد الجزائر حرائق غابات منذ عدة أيام وتقول وزارة الداخلية: إنها مفتعلة وألقت القبض على عدد من المتهمين المتورطين في إشعالها.