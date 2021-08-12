الولايات المتحدة تدعو مواطنيها لمغادرة أفغانستان في أسرع وقت

كابول-سانا

دعت الولايات المتحدة مواطنيها لمغادرة أفغانستان بشكل فوري بدعوى تدهور الوضع الأمني هناك وذلك بعد انسحابها من هذا البلد الذي دمرته وحولته إلى بؤرة للتوتر ومرتع للتنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة.

وجاء في إشعار للسفارة الأمريكية في كابول نشر على موقعها الإلكتروني “يتعين على مواطني الولايات المتحدة أن يغادروا أفغانستان في أقرب وقت ممكن باستخدام وسائل النقل التجارية المتاحة وألا يخططوا للاعتماد على الرحلات الجوية الحكومية للولايات المتحدة”.

وكانت حركة طالبان الأفغانية أعلنت في وقت سابق اليوم عن سيطرتها على مدينة غزني الاستراتيجية شرق أفغانستان مقتربة أكثر فأكثر من العاصمة كابول الأمر الذي أكدته الحكومة الأفغانية.

يذكر أن حركة طالبان سيطرت خلال الآونة الأخيرة على مساحات واسعة من أفغانستان بما فيها مدن مهمة ومعابر حدودية بالتزامن مع إعلان الإدارة الأمريكية عن سحب جنودها من هذا البلد بعد احتلال دام نحو عقدين من الزمن واستنزف أفغانستان بشكل كامل وأدخلها في دوامة الفوضى والعنف.