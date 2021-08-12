واتساب يطرح ميزة تمكن المستخدمين من نقل سجل دردشاتهم الخاصة بسلاسة وأمان

واشنطن-سانا

أعلنت شركة واتساب عن ميزة جديدة تسمح للمستخدمين فيها بنقل سجل دردشاتهم الخاصة بالكامل متضمنة الملاحظات الصوتية والصور والمحادثات بسلاسة وأمان إذا اختار المستخدمون تبديل أنظمة تشغيل أجهزتهم المحمولة.

ونقل موقع (أودي شتيف) المتخصص عن سانديب باروشوري مدير الإنتاج في واتساب قوله في بيان له اليوم “نحن متحمسون لتسهيل نقل سجلات الواتساب الخاصة بالأشخاص بين أنظمة التشغيل بأمان” موضحاً أن هذه الميزة كانت من أكثر الميزات المطلوبة من المستخدمين لسنوات عدة.

ولفت باروشوري إلى أنه سيتم البدء بهذه الميزة على نظام أندرويد في البداية وعلى أحدث هواتف سامسونغ الذكية (غالاكسي) التي كشف عنها في 11 آب الجاري.

وسيتمكن المستخدمون بداية من نقل سجلات الواتساب الخاصة بهم من جهاز IOS إلى أندرويد.