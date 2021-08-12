اعتباراً من الأحد القادم… تحديد أوقات فتح وإغلاق الأسواق والفعاليات التجارية في حمص

حمص–سانا

حددت محافظة حمص في قرار أصدره المكتب التنفيذي اليوم أوقات ومواعيد عمل الفعاليات التجارية والأسواق والمهن على اختلافها ضمن المحافظة.

وبين القرار أن مواعيد عمل مختلف الفعاليات والأسواق ستكون اعتباراً من الـ 15 من الشهر الجاري على أن تكون الأسواق التجارية من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة العاشرة مساءً أما محال بيع المواد الغذائية والخضار من الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً بما فيها أيام العطل.

وأشار القرار إلى أن المطاعم بكل تصنيفاتها و”الحانات والملاهي” من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية ليلاً أما محال بيع الحلويات والعصائر والمثلجات من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الواحدة ليلاً بينما محطات الوقود في المدينة تفتح 24 ساعة ومحطات الوقود في الريف تفتح من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة العاشرة ليلاً خلال “آب وأيلول وتشرين الأول”.

وتضمن القرار إغلاق صالات الأفراح الساعة الواحدة ليلاً أما المعامل والورشات الصناعية في المناطق الصناعية والحرفية وأسواق “الخضار واللحوم والبزورية الموجودة ضمن سوق الهال” كما هو معمول بها سابقاً بينما الأندية الرياضية من الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة الحادية عشرة ليلاً ومحال الحلاقة النسائية والرجالية من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة العاشرة مساء مع التقيد بيوم العطلة المحدد “يوم الاثنين” ومقاهي الإنترنت من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة العاشرة ليلاً بينما الأكشاك من الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً كما يطبق هذا القرار على جميع الإشغالات في المحال والأكشاك والمطاعم المرخصة أصولاً إن وجدت.

كما تضمن القرار تكليف مديري المناطق والنواحي والأقسام الشرطية التابعة لقيادة شرطة محافظة حمص القيام بجولات يومية وفي حال المخالفة يتم تنفيذ الضبوط وفق القرارات الناظمة.