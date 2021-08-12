أمطار حلب منذ قليل

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
موسكو تدعو لإعادة الإرهابيين الأجانب من سورية والعراق إلى بلدانهم
2021-08-12
باباجان: نظام أردوغان له دور أساسي بتأجيج الأزمة في سورية
2021-08-12
تشارنوغورسكي:أمريكا لم تعد قادرة على ممارسة الضغوط ضد سورية
2021-08-12
السفير العمراني يبحث مع مديرة المركز البيلاروسي لرعاية الأطفال التحضيرات الجارية لمشاركة الأطفال السوريين بالمخيم الصيفي في بيلاروس
2021-08-11
24 جريحاً من الجيش والقوات الرديفة وصلوا إلى روسيا لتلقي المزيد من العلاج
2021-08-11
روسيا: الوجود العسكري الأميركي في سورية غير قانوني
2021-08-10
أوملاوف: الغرب مني بهزيمة واضحة في سورية ولهذا يحاول تغيير تكتيكاته لاستهدافها
2021-08-10
محليات
المباشرة بإعادة تأهيل جسر البعث في مدينة دير الزور
2021-08-12
إلقاء القبض على عدد من مروجي المخدرات بريف دمشق
2021-08-12
التربية: تمديد قرارات (تحديد مركز العمل) لبعض العاملين في مديريات التربية
2021-08-12
خدمات مجانية متنوعة يوفرها مستوصف الهلال الأحمر العربي السوري بالسويداء
2021-08-12
تحسن بالواقع الخدمي في مدينة الميادين
2021-08-12
استثمار 3 محطات طاقة شمسية لتشغيل الآبار في ريف حماة
2021-08-12
تنظيم ضبوط تموينية بحق فعاليات تجارية مخالفة في حماة
2021-08-12
رياضة
الروسي روبليف إلى ثالث أدوار بطولة تورنتو للتنس
2021-08-12
برونزية لسورية في البطولة العربية المجمعة لكرة الطاولة
2021-08-12
الأمريكية كولينز إلى ثالث أدوار بطولة مونتريال للتنس
2021-08-12
نيشيكوري ينسحب من بطولة تورونتو للأساتذة بسبب إصابة في الكتف
2021-08-11
نادال ينسحب من بطولة سينسناتي للأساتذة بسبب إصابة في القدم
2021-08-11
فوز شباب العربي على الوحدة في مباراة ودية بكرة القدم تحضيراً لدوري أندية الدرجة الممتازة
2021-08-11
ثلاث لاعبات أمريكيات ينسحبن من بطولة سينسناتي للتنس
2021-08-11
اقتصاد
بدء استقبال طلبات القروض المهنية في المصرف التجاري السوري بحلب
2021-08-12
السورية للتجارة بالسويداء تطرح زيت القطن في صالاتها
2021-08-12
بسقف 200 ألف ليرة.. السورية للتجارة تفتح باب التقسيط للقرطاسية والألبسة المدرسية للعاملين بالدولة
2021-08-12
انخفاض أسعار النفط
2021-08-12
ارتفاع أسعار الذهب
2021-08-12
أكثر من 1.7 مليار ليرة قيمة القروض الممنوحة في تجاري السويداء خلال سبعة أشهر
2021-08-11
انخفاض أسعار النفط
2021-08-11
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2021-08-12
تصوير: سامر خزمة
أمطار حلب
2021-08-12
alaa
سابق
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