أنشطة منوعة للأطفال واليافعين تنفذها النافذة الثقافية في جباب بريف درعا

درعا-سانا

ضمن برنامج مهارات الحياة تنفذ النافذة الثقافية في جباب بريف درعا أنشطة منوعة ثقافية ورياضية وترفيهية وعروضاً مسرحية لتنمية مواهب الأطفال واليافعين.

نظمت النافذة في الشهر الجاري حسب رئيسها محمد الرحوم ورشات للقراءة تحت عنوان (سأختار كتابي) تم خلالها زيارة مكتبة النافذة الثقافية في جباب للاطلاع على محتوياتها واختيار الكتاب المناسب لكل قارئ.

وبين الرحوم في تصريح لـ سانا الثقافية أن نافذة جباب عقدت ورشة لرياضة الشطرنج تحت عنوان (الشطرنج رياضة العقول الراقية) الهدف منها تطوير المهارات الذهنية عند الأطفال واليافعين وزيادة التركيز وتقوية الذاكرة وتنمية حس المثابرة.

ولدى نافذة جباب أنشطة ترفيهية للأطفال كما ذكر الرحوم لخلق أجواء من المرح على وقع الموسيقا بهدف رفع اللياقة البدنية وإيجاد تناغم بين حركات الجسد والحس الموسيقي مبيناً أن النافذة تركز في بعض نشاطاتها على الفلكلور الشعبي ونفذت في هذا المجال تدريبات للأطفال على الأنغام الشعبية المستوحاة من التراث الحوراني الأصيل.

ولم تغفل النافذة في نشاطاتها عن العروض المسرحية فقدمت عرضاً بعنوان (قرصان في قرية أم الريحان) للمخرج فراس المقبل مع مجموعة من المواهب الشابة الغاية منها إدخال الفرح إلى نفوس الناشئة وتنمية مهاراتهم وثقتهم بأنفسهم بالاستفادة من خبرات الممثلين الذين أدوا أدوارهم على خشبة المسرح.

ولفت رئيس النافذة إلى أن الغاية من النشاطات زرع القيم عند الأطفال والسعي إلى بناء جيل مبدع وفق أسس صحيحة بعيداً عن مفاهيم سلبية سادت خلال سنوات الحرب.

قاسم المقداد