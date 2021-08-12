إيطاليا تسجل أعلى درجة حرارة في أوروبا

روما-سانا

سجلت جزيرة صقلية الإيطالية درجة حرارة ربما تكون الأعلى في أوروبا.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن السلطات المحلية قولها إن درجة الحرارة بلغت 48.8 درجة مئوية بالقرب من سيراكيوز وستتحقق المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من هذا الرقم.

وحسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية فإن أعلى درجة حرارة في أوروبا رسميا هي 48 درجة مئوية والتي سجلت في العاصمة اليونانية أثينا عام 1977.

وسببت أحدث موجة حر في إيطاليا إعصاراً عكسياً يطلق عليه اسم (لوسيفر) قادماً من إفريقيا.

والأعاصير المضادة هي مناطق ذات ضغط جوي مرتفع ينخفض فيها الهواء.

ومن المتوقع أن يتجه الإعصار شمالاً عبر الأراضي الإيطالية ما سيؤدي إلى زيادة درجات الحرارة في المدن بما في ذلك العاصمة روما.

وأصدرت وزارة الصحة الإيطالية تحذيرات حمراء منذرة بدرجات حرارة شديدة في عدة مناطق حيث أدرجت السلطات الإيطالية أربع مدن هي باري وكامبوباسو ولاتينا وروما ضمن القائمة الحمراء نظراً للارتفاع القياسي بدرجات الحرارة بسبب درجات الحرارة التي وصلت في جنوب إيطاليا إلى 48 درجة.

وأدت موجة الحر في البحر المتوسط التي شهدت خلالها بعض البلدان أعلى درجات حرارة لها منذ سنوات إلى انتشار حرائق الغابات في جميع أنحاء جنوب إيطاليا وكانت صقلية وكالابريا وبوليا أكثر المناطق تضرراً.

ويزيد تغير المناخ من مخاطر الطقس الحار والجاف الذي يحتمل أن يؤجج حرائق الغابات.

وارتفعت درجة حرارة العالم بنحو 1.2 درجة مئوية منذ بدء العصر الصناعي وستستمر درجات الحرارة في الارتفاع إن لم تخفض الحكومات في جميع أنحاء العالم انبعاثات الغازات بشدة.