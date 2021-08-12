الخارجية الأفغانية: عنف طالبان ضد المدنيين يتسبب بجرائم حرب

كابول-سانا

أعربت الحكومة الأفغانية عن قلقها جراء الهجمات المتزايدة التي تشنها حركة طالبان على مدن البلاد متهمة الحركة باقتراف جرائم حرب.

وذكرت وزارة الخارجية الأفغانية في بيان نشرته على موقعها الرسمي أن “حركة طالبان تتلقى دعمها من إرهابيين أجانب” مضيفة إن “الحكومة الأفغانية والمجتمع الدولي يعربون عن مخاوفهم بشأن هجمات طالبان على المدن الأفغانية والتي أدت إلى جرائم حرب وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وتسببت بكارثة إنسانية في البلاد”.

وكان رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغانية عبد الله عبد الله دعا أمس المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات جادة لمنع هجمات طالبان على المدن والتي أدت إلى جرائم حرب وانتهاكات واسعة لحقوق الانسان مشدداً على ضرورة بدء مفاوضات هادفة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار والتوصل إلى اتفاق سياسي.

وشددت كابول على أن تصرفات المسلحين لا تؤدي فقط إلى كارثة إنسانية ولكنها تؤدي أيضاً إلى تفاقم التطرف والعنف وتحرض الإرهابيين في المنطقة وهي تشكل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة والعالم.