تنظيم 29 ضبط مخالفة صحية وإشغالات في أسواق الحسكة

الحسكة–سانا

نظمت دوريات الرقابة التابعة لمجلس مدينة الحسكة 29 ضبط مخالفة صحية وإشغالات بحق الباعة وأصحاب المحال التجارية والمطاعم خلال الأسبوع الحالي.

وأشار رئيس الدائرة الصحية باسل العباوي لمراسل سانا إلى أن الضبوط المنظمة شملت 11 ضبطاً لبيع مواد غذائية مخالفة لشروط البيع الصحية وعدم الالتزام بالنظافة العامة و18 ضبطاً لمخالفات إشغالات الأرصفة والطرق من قبل الباعة وأصحاب البسطات في شوارع المدينة إضافة إلى توجيه 22 إنذاراً صحياً بحق الباعة وأصحاب المحال والمطاعم.

ونظمت الدائرة خلال الأسبوع الماضي 10 ضبوط مخالفة للشروط الصحية و18 ضبط مخالفة لإشغالات أرصفة وطرقات في شوارع مدينة الحسكة.