برونزية لسورية في البطولة العربية المجمعة لكرة الطاولة

عمان–سانا

أحرز منتخب سورية لكرة الطاولة لفئة الأشبال الميدالية البرونزية اليوم في البطولة العربية المجمعة المقامة حالياً في العاصمة الأردنية عمان بمشاركة 13 دولة.

ولعب منتخبنا في دوري المجموعات ثلاث مباريات فاز في الأولى على الأردن وفي الثانية على العراق وخسر مع قطر ليتصدر مجموعته والتقى في الدور نصف النهائي مع تونس فخسر بشوط مقابل ثلاثة أشواط ليحصل على الميدالية البرونزية.

ومثل منتخب سورية بفئة الأشبال كل من اللاعبين غيث غريب وزيد قطيني وإبراهيم الشيخ طه.

وخسر منتخبنا بفئة الناشئين أمام العراق بشوط مقابل ثلاثة أشواط وسيلعب في الدور الثاني على الترتيب من المركز الخامس حتى الثامن بينما فاز منتخبنا بفئة الناشئات على نظيره الكويتي بثلاثة أشواط نظيفة ليتصدر المجموعة الأولى ويتأهل إلى الدور نصف النهائي لملاقاة ثاني المجموعة الثانية.

هناء صقور