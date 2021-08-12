تأهيل مركز تحويل كهربائي في حي غويران بالحسكة

الحسكة–سانا

أعادت ورشة صيانة المحولات في الشركة العامة لكهرباء الحسكة تأهيل مركز تحويل محمد ذيب في حي غويران شرقي.

وبين مدير شركة الكهرباء المهندس أنور عكلة في تصريح لمراسل سانا أن الورشات قامت بعملية إعادة التأهيل بعد تعرض المركز لحريق نتيجة الحمولات العالية التي أدت إلى تلف البارات وكابلات لوحة المحولة وإعادة تخديم المركز بالكهرباء لأهالي الحي مجدداً مشيراً إلى أن ورشات الصيانة تقوم حالياً بصيانة شبكة مركز تحويل في حي الناصرة نتيجة تعرضه لأعطال فنية.

وكانت ورشات الصيانة أنجزت خلال الأسبوع الحالي صيانة الأضرار التي لحقت بالشبكة الكهربائية نتيجة الرياح القوية التي تعرضت لها المحافظة.