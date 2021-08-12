قطع طرق في لبنان احتجاجاً على قرار رفع الدعم عن المحروقات

بيروت-سانا

قطع مواطنون لبنانيون اليوم عددا من الطرق في مناطق مختلفة من البلاد احتجاجا على قرار رفع الدعم عن المحروقات واستمرار تدهور أوضاعهم المعيشية.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن لبنانيين قطعوا طريق البداوي الدولي شمال لبنان بالاتجاهين بالقرب من محطة أكومة للمحروقات ووضعوا سيارات وحجارة وسط الطريق فيما اضطر العابرون على الطريق من طرابلس باتجاه المنية وعكار وبالعكس إلى سلوك طرقات فرعية.

كما قطع محتجون الطريق التي تربط طرابلس بعكار بالسيارات والعوائق الحديدية والحجارة وعمل اخرون على قطع طريق المصنع راشيا عند نقطة دار الحنان.

وفي الجنوب أقفل عدد من المحتجين طريق الهلالية التي تؤدي إلى عبرا وشرق مدينة صيدا بالسيارات بينما قطع محتجون وسائقون غاضبون بسياراتهم طريق مكسر العبد ودوار المرجان في المدينة وقطع آخرون أوتستراد أبو الاسود والسكسكية باتجاه مدينة صور كما قطع محتجون طريق ضهر العين الكورة.

في الأثناء أعلن رئيس اتحاد نقابات السائقين وعمال النقل في لبنان مروان فياض في بيان رفض الاتحاد الغاء الدعم عن المحروقات “لأنها سلعة اقتصادية أساسية وسيكون لها تأثيرات سلبية على قدرة ذوي الدخل المحدود”.

وكان مصرف لبنان المركزي أعلن في بيان له أمس رفع الدعم كليا عن المحروقات بدءا من اليوم.