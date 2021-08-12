سيدني تشدد الإجراءات للحد من تفشي كورونا والعاصمة الأسترالية تفرض إغلاقاً

كانبيرا-سانا

أعلنت رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز الاسترالية غلاديز بريجيكليان اليوم انها ستستدعي أفرادا إضافيين من الجيش لضمان الامتثال لقواعد الإغلاق في مدينة سيدني مع انتشار السلالة المتحورة دلتا شديدة العدوى إلى مناطق الولاية.

وقالت بريجيكليان خلال مؤتمر صحفي في سيدني عاصمة الولاية وفق ما نقلت رويترز “نسعى لضمان أننا لا ندخر جهدا فيما يتعلق بالموارد العسكرية الإضافية”.

ويأتي التحرك في الوقت الذي أعلنت فيه العاصمة الأسترالية كانبيرا إغلاقاً مفاجئا لمدة أسبوع اعتباراً من مساء اليوم بعد أن سجلت أول حالة عدوى محلية بمرض كوفيد 19 منذ أكثر من عام.

وتكافح أستراليا لاحتواء سلالة دلتا سريعة الانتشار التي أدت إلى فرض إغلاق صارم في سيدني وملبورن ولكن بالرغم من فرض الإغلاق في سيدني لسبعة أسابيع لا تزال حالات الإصابة اليومية تقترب من مستويات قياسية.